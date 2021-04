FC Porto procura aproveitar deslize do Sporting para se aproximar da liderança

O FC Porto recebe esta quinta-feira o Vitória de Guimarães, em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e vai procurar vencer para aproveitar o empate do líder Sporting e reduzir a desvantagem pontual.

Os 'dragões', que venceram os últimos seis jogos no campeonato, vão entrar em campo no segundo lugar com sete pontos de diferença para o líder Sporting, que esta jornada empatou com o Belenenses SAD (2-2), enquanto o Vitória de Guimarães, que vem de uma vitória, é sexto, com 38.

Os vimaranenses vão tentar aproveitar mais um desaire do Paços de Ferreira para se tentarem aproximar do quinto lugar do campeonato, num jogo agendado para as 21:00, no estádio do Dragão.

Antes, o Benfica, que perdeu na última jornada com o Gil Vicente, vai procurar regressar aos triunfos na deslocação ao Portimonense, de modo a recuperar o terceiro lugar na tabela com que iniciou a jornada e que está agora na posse do Sporting de Braga, que na quarta-feira venceu o Boavista (2-1).

Os 'encarnados' estão no quarto lugar da I Liga, com 57 pontos, a um do Sporting de Braga, seis do FC Porto e 13 do Sporting.

Já o Portimonense, que venceu os três últimos jogos na I Liga, está em nono, com 32 pontos. O jogo está agendado para as 19:00, em Portimão.

Também hoje, o Tondela, 12.º com 31 pontos, vai receber o Nacional, 18.º e último com 21, e o Gil Vicente, 10.º com 31 pontos, vai jogar em casa frente ao Famalicão, atual 15.º classificado, com 27 pontos.