O FC Porto venceu esta quinta-feira o Vitória SC, por 1-0, no Estádio do Dragão, em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O único golo da partida foi marcado por Marega, aos 49 minutos:

Com esta vitória, o FC Porto soma 66 pontos, ficando a quatro do primeiro classificado, o Sporting. Já o Vitória SC, com 38 pontos, permanece no sexto lugar.

