Famalicão vence em Barcelos e dá passo importante na luta pela manutenção

O Famalicão deu esta sexta-feira um passo importante na luta pela manutenção, ao vencer 3-0 em casa do Gil Vicente, em partida da 28.ª jornada da I Liga de futebol.

Um "bis" de Iván Jaime, aos 69 e 90+4, e um golo de Leonardo Campana, aos 90, construíram o triunfo da equipa famalicense, que continua a recuperar e a fugir à zona de despromoção, enquanto os gilistas, que vinham de uma vitória surpreendente em casa do Benfica, ainda não estão completamente a salvo, num jogo em que ficaram reduzidos 10 aos 86 minutos, por vermelho direto a Ygor Nogueira.

Com esta vitória, o Famalicão sobe ao 13.º lugar, com 30 pontos, mais cinco do que o Farense, primeira equipa abaixo da linha de despromoção, e mais três do que o Marítimo, que ocupa o posto que dá acesso ao 'play-off' com o terceiro classificado da II Liga, enquanto o Gil vicente é 11.º, com 31 pontos.