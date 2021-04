Jogo da jornada. Sporting visita Braga amanhã

O Sporting visita no domingo o estádio do Sporting de Braga em jogo da 28.ª jornada da I Liga. O encontro está marcado para às 20:00.

Rúben Amorim: “Sporting de Braga é uma excelente equipa. Jogo pode ser decidido nos pormenores”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, afirma que "é preciso lidar com naturalidade" com as críticas aos últimos resultados

Em relação aos “minhotos”, o técnico considera que "vai ser um jogo difícil, contra uma excelente equipa, que ainda está na luta, que tem jogadores muito experientes e que joga muito bem, estando habituados a estes jogos".

O avançado brasileiro Tabata é o único ausente do plantel, enquanto que o defesa marroquino Feddal "está apto e foi convocado" para o encontro.

Carlos Carvalhal: “Vamos jogar para ganhar frente ao adversário mais difícil do campeonato”

O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, espera terminar com a invencibilidade dos “leões” no campeonato.

Carvalhal considera que o Sporting é uma equipa que "vale muito em termos ofensivos e defensivamente também é muito competente" e que a equipa da casa terá que "trabalhar muito, correr muito e jogar bem".

Sporar, emprestado pelo Sporting, é baixa nos “minhotos”, tal como os lesionados David Carmo, Francisco Moura e Iuri Medeiros.

Os “leões” empataram com a Belenenses SAD na última jornada. Já o Sporting de Braga recebe o “jogo da jornada” depois de ter vencido o Boavista.