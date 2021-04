O Sporting venceu este domingo o Sporting de Braga pela vantagem mínima de 0-1, num jogo a contar para a 29.ª jornada da I Liga.

O treinador dos minhotos, Carlos Carvalhal, considerou que o Braga pagou caro as oportunidades desperdiçadas. Já Rúben Amorim ficou satisfeito com a vitória do Sporting, mas avisou que nada está garantido na luta pelo título.