Sérgio Conceição não pensa na desvantagem pontual em relação ao Sporting

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, garantiu este domingo uma equipa com "foco total" no embate com o Moreirense, de segunda-feira, da 29.ª Jornada da I Liga de futebol, desvalorizando as prestações dos rivais na luta pelo título.

"Temos de jogar o nosso jogo e ganhá-lo. Não serve de nada estar a olhar para os outros e esquecermo-nos do nosso trabalho. O foco total no que temos de fazer e não mudar as nossas rotinas em função de outras coisas", vincou o treinador portista.

Essas rotinas vão, inclusivamente, manter-se esta noite, pois à hora do importante duelo entre Sporting de Braga e Sporting, o treinador quer o grupo reunido à mesa, no jantar do estágio de preparação para o embate com o Moreirense.

"A essa hora temos o jantar, em estágio, às 20:00. Depois disso, ainda haverá algum tempo desse jogo, mas não é prioridade", vincou Sérgio Conceição.

Ainda assim, o treinador dos 'azuis e brancos' reconheceu estar "atento" ao que se passa nesta ponta final do campeonato, lembrando que os "jogos têm um peso enorme, pois pontos estão difíceis de conquistar", dando o exemplo do embate com o Moreirense.

O FC Porto, segundo classificado, com 66 pontos, joga na segunda-feira no reduto do Moreirense, oitavo, com 35, numa partida agendada para as 21.15, que terá arbitragem de Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.