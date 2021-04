O Benfica venceu esta segunda-feira o Santa Clara, por 2-1, em jogo da 29ª jornada do campeonato nacional de futebol.

No fim do encontro, Jorge Jesus disse estar ciente das dificuldades do jogo, mas sublinhou que o Benfica teve mérito em ganhar.

Já o treinador do Santa Clara, Daniel Ramos mostrou-se contente com a exibição da equipa, mas disse que mereciam mais.

