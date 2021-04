Com o título cada vez mais próximo, mesmo sem poderem estar nos estádios, os adeptos do Sporting fazem questão de mostrar o apoio à equipa.

A chegada a Alvalade, já depois das 03:00 desta segunda-feira, foi apoteótica.

Nesta altura há sete pontos de diferença entre Sporting e FC Porto. Os "dragões" jogam esta segunda-feira com o Moreirense e as quatro vitórias que separam o Sporting do título, em caso de derrota azul e branca, podem ficar reduzidas a duas e um empate.