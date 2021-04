Jorge Jesus: “Jardel e Taarabt estão lesionados. Morato pode ser opção”

O Benfica visita o Tondela, em jogo da 30.ª jornada, na sexta-feira, sem Jardel, Taarabt, Weigl e Otamendi.

Jorge Jesus confirmou que Jardel e Taarabt continuam lesionados e não podem ser opção para o jogo com o Tondela.

Também sem Weigl e Otamendi por estarem a cumprir castigo, o treinador do Benfica assume que pode vir a fazer entrar Morato no onze inicial para suprimir a ausência de Otamendi e Jardel num sistema de três defesas centrais, junto a Lucas Veríssimo e Vertonghen.

Morato já se estreou esta época com a camisola principal do Benfica, no jogo com o Paredes, para a Taça de Portugal, em que o Benfica saiu vitorioso.

O defesa central também já fez 26 jogos pela equipa B durante esta temporada e já marcou 4 golos.

