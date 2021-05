Clássico de quinta-feira pode ser decisivo para as contas do campeonato 

O Benfica recebe esta quinta-feira o FC Porto, no Estádio da Luz, num clássico que pode ser decisivo para as contas do campeonato.

A quatro jogos do fim do campeonato, o FC Porto está a seis pontos do primeiro lugar e com quatro de vantagem para o terceiro, o Benfica.

Os "dragões" ainda não desistiram da luta pelo título. As "águias" ainda sonham com o segundo lugar. Não há margem de manobra para os dois conjuntos. Só a vitória interessa e qualquer resultado que não a vitória compromete os objetivos das equipas.