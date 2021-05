A onda de apoio à comitiva sportinguista não para.

Na reta final do campeonato, toda a força ajuda, por isso os adeptos leoninos não falham. À saída ou à chegada, lá estão eles, dezenas deles.

Rúben Amorim soube esta terça-feira que não vai estar no banco em Vila do Conde. É o sétimo jogo da época que o técnico vai ver mais longe do que queria.

Os leões não vencem a equipa de Vila do Conde desde a época de 2018/19.

Pedro Porro, Tiago Tomás e Bruno Tabata vão estar ausentes devido a lesões.