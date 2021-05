FC Porto recorreu da suspensão e Sérgio Conceição vai poder estar no banco no clássico com o Benfica

Sérgio Conceição vai poder sentar-se no banco do FC Porto no clássico com o Benfica.

O Tribunal Arbitral do Desporto aceitou a providência cautelar interposta para suspender o castigo de 21 dias ao treinador portista.

A decisão chega numa altura crucial da época. A quatro jogos do fim do campeonato, o FC Porto está a seis pontos do primeiro e com quatro de vantagem para o terceiro, o Benfica.

Os dragões ainda não desistiram da luta pelo título e o Benfica ainda sonha com o segundo lugar. Por isso, não há margem de manobra para os dois conjuntos, só a vitória interessa e qualquer resultado que não a vitória

compromete os objetivos.