“Na dúvida foi sempre contra o Benfica”. Jesus deixa críticas à arbitragem

Sérgio Conceição não falou no final do clássico desta quinta-feira. No lugar do técnico do FC Porto, foi o treinador-adjunto, Vítor Bruno, que fez a análise ao jogo.

“Foi um bom jogo de futebol. Era digno de ter adeptos na bancada. Foi um jogo muito competitivo, com duas equipas de qualidade”, afirmou.

Do lado do Benfica, Jorge Jesus deixou críticas à arbitragem de Artur Soares Dias.