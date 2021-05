Na antevisão do jogo, Jorge Jesus disse que ainda sonha com o segundo lugar do campeonato e mostrou-se orgulhoso do plantel encarnado.

Quando Jesus foi apresentado no Benfica, prometeu uma equipa a jogar três vezes mais do que no ano anterior, por isso o atual cenário é uma total surpresa.

Independentemente das contas finais e do lugar que o Benfica fique, Jorge Jesus está orgulhoso do grupo de trabalho que tem.