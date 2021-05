FC Porto visita Rio Ave com a cabeça na Champions

Com quatro pontos de vantagem sobre o Benfica, o FC Porto chega este sábado a Vila do Conde, e à penúltima jornada do campeonato, com o objetivo de garantir de imediato o segundo lugar que dá acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Jesus Corona está lesionado, Mbemba cumpre um jogo de castigo e Zaidu está em dúvida, depois de ter falhado o último treino da semana com dores no adutor direito.

Miguel Cardoso não pode contra com os lesionados Junio, Jambor e André Pereira. Ao fim de 32 jornadas, os vilacondenses ocupam o 15º lugar com 31 pontos.