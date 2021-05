Sporting de Braga regressa aos triunfos com penálti nos descontos

O Sporting de Braga interrompeu esta sexta-feira uma série de quatro jogos sem vencer na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer o Moreirense, por 2-1, em encontro da 33.ª jornada decidido por um penálti nos descontos.

Abel Ruiz (41 minutos) colocou os bracarenses em vantagem, e Rafael Martins (87) empatou aos 87, antes de João Novais (90+5) garantir o triunfo do Sporting de Braga, na marcação de uma grande penalidade.

O Sporting de Braga segue no quarto lugar, com 63 pontos, enquanto o Moreirense é nono, com 40.