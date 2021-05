Haris Seferovic marcou este sábado o primeiro golo do dérbi entre o Benfica e o campeão Sporting, no estádio da Luz. Pizzi aumentou a vantagem aos 29 minutos e Lucas Veríssimo aos 37. O Sporting respondeu já em cima do intervalo com um golo de Pedro Gonçalves.

A abrir a segunda parte, Seferovic marca o quarto golo num penálti a favor das águias. Nuno Santos volta a reduzir o marcador aos 62 minutos.

Golo de Seferovic aos 12 minutos

Golo de Pizzi aos 29 minutos

Golo de Lucas Veríssimo aos 37 minutos

Golo de Pedro Gonçalves aos 45 +1

Golo de Seferovic aos 49 minutos

Golo de Nuno Santos aos 62 minutos