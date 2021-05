Benfica impõe a primeira derrota ao campeão Sporting

O Benfica venceu este sábado o campeão nacional Sporting por 4-3, no estádio da Luz, na penúltima jornada do campeonato. A equipa de Rúben Amorim deixa para trás o objetivo de terminar o campeonato sem nenhuma derrota.

Haris Seferovic o primeiro golo do dérbi entre o Benfica. Pizzi aumentou a vantagem aos 29 minutos e Lucas Veríssimo aos 37. O Sporting respondeu já em cima do intervalo com um golo de Pedro Gonçalves.

A abrir a segunda parte, Seferovic marcou o quarto golo num penálti a favor das águias. Nuno Santos voltou a reduzir o marcador aos 62 minutos. Aos 77 minutos, Pedro Gonçalves faz o terceiro dos leões na conversão de um penálti.

Golo de Seferovic aos 12 minutos

Golo de Pizzi aos 29 minutos

Golo de Lucas Veríssimo aos 37 minutos

Golo de Pedro Gonçalves aos 45 +1

Golo de Seferovic aos 49 minutos

Golo de Nuno Santos aos 62 minutos

Golo de Pedro Gonçalves aos 77 minutos