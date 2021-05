Dérbi na Luz com segurança reforçada

Benfica e Sporting jogam esta tarde no Estádio da Luz com o título decidido. Mas um dérbi é sempre um dérbi e, principalmente depois do que aconteceu durante a semana com os festejos do Sporting, a segurança ganha especial importância.

Para que os excessos em tempo de pandemia não voltem a acontecer, está montado um dispositivo com 600 agentes de autoridade que vão impedir os acessos ao Estádio da Luz.

No entanto, noutras áreas da cidade não há restrições, mesmo com a situação de calamidade em vigor.

As autoridades apelam aos adeptos de ambas as equipas para que vejam o jogo em casa e lembram o dever cívico de recolhimento.