Já são conhecidos os horários da última jornada do campeonato

A 34.ª e última jornada da I Liga de futebol arranca na terça-feira, com o Tondela-Paços de Ferreira, mas os jogos decisivos são todos disputados na quarta-feira, às 20:00, cabendo ao campeão Sporting a encerrar a época 2020/21.

De acordo com um comunicado divulgado hoje pela Liga de clubes, as decisões da derradeira ronda do campeonato, incluindo a última equipa apurada para as competições europeias e quem se junta ao Nacional na descida à II Liga, serão todas tomadas na quarta-feira, a partir das 20:00.

Por isso mesmo, os jogos Moreirense-Famalicão, Vitória de Guimarães--Benfica, Santa Clara-Farense, Portimonense-Sporting de Braga, Gil Vicente-Boavista e Nacional-Rio Ave serão todos disputados à mesma hora.

Vitória de Guimarães e Santa Clara, com 43 pontos, e Famalicão, com 40, vão decidir na derradeira jornada a qualificação para as provas europeias, enquanto Farense e Rio Ave, com 31, Boavista, com 33, e Portimonense, com 34, vão lutar pela sobrevivência no primeiro escalão e também tentar fugir ao 'play-off' com o terceiro classificado da II Liga.

Antes, às 18:00, o FC Porto despede-se desta edição da I Liga no Estádio do Dragão, perante o Belenenses SAD.

Às 21:45, o campeão Sporting encerra definitivamente a época em Alvalade, frente ao Marítimo, equipa que assegurou a manutenção na ronda anterior.

Os 'leões', e todas as equipas que vão jogar em casa, estavam à espera de poder receber público nos seus estádios na despedida do campeonato, mas a Liga voltou hoje atrás nessa decisão, depois de considerar que não estavam reunidas as condições necessárias.

Na terça-feira, a ronda arranca oficialmente com o Tondela, também tranquilo na tabela, a receber o Paços de Ferreira, quinto classificado e equipa sensação da temporada.