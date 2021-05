Villas-Boas sobre o Sporting: "Foram quase imbatíveis"

André Villas-Boas continua atento ao que se passa no panorama futebolístico nacional e elogiou hoje a carreira do Sporting esta época, que culminou com a conquista do título de campeão.

"Demonstraram uma regularidade excelente. Foram quase imbatíveis, com um sistema interessante e um grupo bem trabalhado. Há equipas que se excedem na motivação. Passou-se o mesmo com o meu FC Porto em 2010/11 e agora com o Sporting. Uma equipa que se fechou num objetivo de atingir uma regularidade pontual fora do normal", analisou André Villas-Boas.