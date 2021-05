Benfica joga com o Vitória de Guimarães com o terceiro lugar do campeonato garantido

O último jogo do Benfica para o campeonato, esta quarta-feira às 20:00, é com o Vitória de Guimarães.

O terceiro lugar já está garantido para os encarnados, mas o Vitória ainda luta pelo último lugar de acesso às competições europeias.

Para o Vitória de Guimarães, que está no sexto lugar, há também outras metas em jogo: uma delas é ajudar Seferovic a ser o melhor marcador do campeonato.

No entender do treinador do Benfica, Jorge Jesus, a pressão está toda do lado do adversário.

A pensar na próxima época, o Benfica já sabe que vai ter de jogar a terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos campeões.

Antes da próxima época, o Benfica ainda tem dois jogos desta para fazer. O campeonato acaba esta quarta-feira com o Vitória de Guimarães e no domingo há final da Taça de Portugal com o Sporting de Braga.