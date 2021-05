Europa e manutenção: o que está em jogo na última jornada do campeonato

A última jornada do campeonato arrancou esta terça-feira com o Tondela - Paços de Ferreira, mas as grandes decisões estão marcadas para amanhã.

Sporting já é campeão, FC Porto, Benfica, SC Braga e Paços de Ferreira asseguram apuramento para as competições europeias. O último lugar de acesso ainda vai ser discutido entre quatro equipas: Famalicão, Moreirense, Santa Clara e Vitória de Guimarães, este último recebe o Benfica.

O Nacional da Madeira já disse adeus à Primeira Liga, falta saber quem acompanha a descida dos insulares. Para a salvação, falta um ponto ao Portimonense que recebe o SC Braga. Boavista, Rio Ave e Farense ainda vão lutar pela sobrevivência.