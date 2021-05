FC Porto termina campeonato com goleada ao Belenenses SAD

O FC Porto venceu esta quarta-feira o Belenenses SAD por 4-0, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga de futebol, terminando a época com uma goleada e no segundo lugar, de acesso direto à Liga dos Campeões.

Já com a sua situação na tabela resolvida, o FC Porto adiantou-se no marcador no estádio do Dragão com um golo do iraniano Taremi, aos 14 minutos, ampliando a vantagem aos 28, pelo sérvio Grujic. Na segunda parte, o espanhol Toni Martínez (50) fez o terceiro e Diogo Leite (81) fechou a contagem.

Com esta vitória, a terceira consecutiva, o FC Porto termina a I Liga no segundo lugar, com 80 pontos, enquanto o Belenenses SAD, já com a manutenção garantida, sofreu a sua derrota mais 'pesada' no campeonato e está à condição em 10.º, com 40.



TAREMI INAUGURA O MARCADOR

Varela deixa a bola fugir, Otávio recupera e toca para o avançado iraniano, que atira à vontade para o fundo da baliza de Kritciuk.

MARKO GRUJIC AUMENTA A VANTAGEM PORTISTA

Remate de primeira do médio sérvio após passe atrasado de Fábio Vieira. Kritciuk ainda toca, mas não consegue evitar o 2-0.

LIVRE DIRETO CAUSA PERIGO

Sérgio Oliveira na marcação do livre em zona frontal, bola ao ângulo, com o guarda-redes do Belenenses SAD a negar o 3-0.

BELENENSES SAD QUASE REDUZ

Grande defesa de Marchesín, perante a aproximação de Miguel Cardoso. O guarda-redes portista fecha bem o espaço e interceta o remate.

TONI MARTÍNEZ FAZ O 3-0

Bom golo do espanhol, na cara de Kritciuk pica a bola por cima do guardião e aumenta a vantagem portista.

DIOGO LEITE ESTREIA-SE A MARCAR NA LIGA