O Sporting venceu esta quarta-feira o Marítimo por 5-1, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga de futebol, da qual se sagrou campeão, com Pedro Gonçalves a apontar um 'hat-trick' e a conseguir o título de melhor marcador do campeonato.

Com esta vitória, o Sporting, que já tinha garantindo o título, termina a I Liga com 85 pontos, cinco de vantagem sobre o FC Porto, enquanto o Marítimo, que já tinha a manutenção assegurada, é 15.º, com 35.

Veja o resumo da partida: