Arouca vence Rio Ave e regressa à I Liga

O Arouca assegurou este domingo o regresso à I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-0 no estádio do Rio Ave, em jogo da segunda mão do 'play-off' de acesso ao escalão principal da época 2021/22.

Depois de se ter imposto em casa por 3-0, no confronto inaugural, a equipa arouquense, terceira classificada na II Liga desta temporada, voltou a bater a formação vila-condense, 16.ª posicionada na I Liga, com golos de Arsénio, aos 32 minutos, e Sema Velázquez, aos 59.

O Arouca, que conta com quatro presenças na I Liga, entre as épocas 2013/14 e 2016/17, regressa ao convívio dos 'grandes' quatro anos após ter sido despromovido, enquanto o Rio Ave termina um ciclo de 13 temporadas na divisão principal, num total de 27 presenças entre a elite do futebol português.