Alvalade recebe o primeiro clássico do campeonato

O primeiro jogo entre 'grandes' da edição 2021/22 da I Liga de futebol vai opor à quinta jornada o campeão nacional Sporting ao anterior detentor do título FC Porto, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, ditou esta quinta-feira o sorteio.

Numa cerimónia realizada no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, o 'clássico' entre 'leões' e 'dragões' ficou marcado para o fim de semana de 11 e 12 de setembro, a poucos dias da estreia dos dois rivais na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Sporting defronta Benfica à 13.ª jornada

O sorteio da I Liga determinou ainda que, à 13.ª jornada, o Sporting defronte o Benfica na Luz, em 04 ou 05 de dezembro, logo antes da sexta e última ronda da primeira fase da principal prova europeia, à qual as 'águias' tentarão chegar nas pré-eliminatórias.

Benfica vai ao Dragão pouco depois

Três semanas e meia depois do dérbi lisboeta, em 29 de dezembro, o Benfica vai deslocar-se ao Estádio do Dragão para encarar o FC Porto, num 'clássico' que promete concentrar as atenções da 16.ª e penúltima jornada da primeira volta do campeonato.

A metade complementar da prova é um 'espelho' da primeira e conta com um FC Porto-Sporting à 22.ª ronda, em 12 ou 13 de fevereiro de 2022, um Sporting-Benfica à 30.ª, em 16 ou 17 de abril, e um Benfica-FC Porto à 33.ª e penúltima, em 07 ou 08 de maio.

Já o Sporting de Braga receberá os 'leões' à segunda jornada, em 14 ou 15 de agosto, duas semanas após discutirem a Supertaça Cândido de Oliveira, e visita as 'águias' à 11.ª, em 06 ou 07 de novembro, e os 'dragões' à 14.ª, em 11 ou 12 de dezembro.

Os 'arsenalistas' têm a receção ao eterno rival minhoto Vitória de Guimarães prevista para a quarta ronda, em 28 ou 29 de agosto, ao passo que o dérbi portuense entre FC Porto e Boavista acontecerá na 10.ª ronda, no fim de semana de 30 e 31 de outubro.

As condicionantes do sorteio

O sorteio do principal escalão respeitou várias condicionantes definidas pela Liga de clubes na quarta-feira, entre as quais a impossibilidade de Benfica e Sporting, FC Porto e Boavista, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, Gil Vicente e Famalicão e Moreirense e Vizela jogarem simultaneamente em casa ou fora na mesma ronda.

Havia ainda uma alínea a impedir, na medida do possível, partidas consecutivas de um clube frente aos cinco emblemas com melhor classificação média nas derradeiras três temporadas (FC Porto, Benfica, Sporting, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães).

A Liga de clubes também inibiu jogos sucessivos com oponentes integrados em provas europeias (Liga dos Campeões, Liga Europa ou Liga Conferência Europa) e um par de visitas seguidas às regiões autónomas de Açores (Santa Clara) e Madeira (Marítimo).

A 88.ª edição da I Liga inicia no fim de semana de 07 e 08 de agosto e termina entre 14 e 15 de maio de 2022, com os dois jogos do 'play-off' entre o 16.º classificado do escalão principal e o terceiro colocado da II Liga previstos para 21 e 29 de maio, respetivamente.