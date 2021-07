Sporting despede-se de estágio em Lagos com goleada aos sub-23 do Portimonense

O Sporting despediu-se hoje do estágio em Lagos com uma goleada por 7-1, num jogo de treino com a equipa de sub-23 do Portimonense, em que Jovane Cabral apontou três dos sete golos dos leões.

No ensaio, com 35 minutos em cada parte, Rúben Amorim começou por apostar em Diego Callai, Matheus Reis, Coates, Eduardo Quaresma, Gonçalo Esteves, Matheus Nunes, Dário Essugo, Rúben Vinagre, Jovane Cabral, Tiago Tomás e Gonzalo Plata.

Durante o jogo, em que Tiago Tomás, Matheus Nunes, Matheus Reis e Gonçalo Esteves também marcaram para o Sporting, entraram ainda Antunes, Pedro Marques e Tiago Ferreira.

O Sporting regressa ainda hoje a Lisboa, com a equipa campeã nacional a folgar na quinta-feira e a regressar ao trabalho na sexta-feira, em sessão já na Academia de Alcochete, às 10:00, à porta fechada.

No estágio em Lagos, Rúben Amorim pôde observar, além do jogo de treino de hoje, os futebolistas nos jogos com o Portimonense (2-2), Belenenses SAD (2-1) e Angers (2-0).

A equipa do Sporting arranca a época em 31 de julho, com a discussão da Supertaça, diante do Sporting de Braga, vencedor da Taça de Portugal, em jogo a realizar no Estádio Municipal de Aveiro, com início às 20:45.

Pouco menos de uma semana depois, inicia a defesa do título de campeão nacional, defrontando em casa o Vizela, na sexta-feira, 06 de agosto (20:15), na primeira jornada da I liga de futebol.