FC Porto recebe amanhã a Belenenses SAD

O FC Porto recebe no domingo, no Estádio do Dragão, a Belenenses SAD, às 18:00 horas, numa partida relativa à primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Sérgio Conceição acredita que a equipa está preparada para começar da melhor forma o campeonato e analisou o adversário.

“Sinto que a equipa fez uma boa pré-época. Estamos preparados para as dificuldades do campeonato.” disse o treinador dos dragões.

Sérgio Conceição também afirmou que “a equipa do Belenenses é bem organizada em termos defensivos, fez no ano passado um bom campeonato e pelos jogos que realizou esta época contra equipas até teoricamente mais fortes teve sempre bom comportamento a nível defensivo e estamos preparados para isso e aquilo que vai acontecer", salientou ainda.

Do lado da Belenenses SAD, Petit desejou que os seus jogadores reúnam concentração e inteligência para pontuar no Estádio do Dragão.

“Temos de preparar os jogadores da melhor maneira para chegarem ao jogo e estarem mais identificados com o que vai ser o jogo do FC Porto e aquilo que podemos fazer contra o FC Porto” disse o treinador da Belenenses SAD.

O técnico vincou que "esperamos um adversário a entrar forte e a querer resolver logo nos primeiros minutos. Temos de entrar concentrados e saber esperar o momento para poder contra-atacar e retirar posse ao FC Porto. Vai ser um jogo extremamente difícil, mas queremos estar preparados para dar uma boa resposta", vincou o técnico, em conferência de imprensa.

