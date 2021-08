Sérgio Conceição aponta quatro candidatos ao título com o Sporting em destaque

Sérgio Conceição diz que o Sporting é o favorito ao título, numa luta que tem mais três candidatos. Na antevisão ao jogo deste domingo frente à Belenenses SAD, o treinador do FC Porto disse não esperar facilidades, até porque o adversário é muito organizado com avançados fortes e rápidos.

No arranque da nova temporada, Sérgio Conceição diz que a equipa está preparada para as dificuldades. A exigência continua no máximo, mesmo com as limitações colocadas pelas dificuldades financeiras do clube que travam o reforço do plantel.