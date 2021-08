Golo de Beto permite triunfo do Portimonense em Guimarães

Um golo de Beto na reta final da partida permitiu este domingo ao Portimonense vencer em casa do Vitória de Guimarães 1-0, em jogo da primeira jornada da I Liga de futebol.

Numa altura em que o empate parecia ser o desfecho mais provável e em que os vimaranenses carregavam em busca do golo da vitória, os algarvios chegaram ao golo aos 86 minutos, através de Beto, conseguindo depois segurar os preciosos três pontos.

Com esta vitória, o Portimonense alcança o grupo de cinco equipas que arrancaram o campeonato com triunfos - Sporting, Estoril Praia, Benfica, Sporting de Braga e Tondela -, enquanto o Vitória de Guimarães junta-se a Vizela, Arouca, Moreirense, Marítimo e Santa Clara no lote de derrotados da ronda inaugural.