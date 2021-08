Estoril Praia e Vitória de Guimarães abrem segunda jornada da I Liga

Estoril Praia e Vitória de Guimarães abrem esta sexta-feira a segunda jornada da I Liga de futebol, em jogo com início marcado para as 20:15, com as duas equipas com estados de 'espírito' diferentes.

No jogo no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, a equipa da casa tem o 'conforto' de uma boa entrada na I Liga, à qual regressou esta época, depois de ser campeão no segundo escalão, enquanto o Vitória de Guimarães já entra pressionado.

Na primeira jornada, os estorilistas venceram fora o também promovido Arouca, por 2-0, e o Vitória de Guimarães, nesta época orientado por Pepa, desiludiu na receção ao Portimonense, num jogo em que perdeu por 1-0, com um golo perto do final.

"O jogo [com o Portimonense] está para trás. Arrisco-me a dizer que foi uma primeira parte muito boa, mas nem está tudo bem quando se ganha, nem tudo mal quando se perde", disse na antevisão o treinador vimaranense, que espera mais acerto na finalização.

O campeão Sporting 'reencontra' fora no sábado o Sporting de Braga (20:30), que venceu há duas semanas na Supertaça (2-1), no que é o 'jogo grande' da jornada, um pouco depois de o Benfica receber no Estádio da Luz o Arouca (18:00).

Já o vice-campeão FC Porto, que tal como Sporting e Benfica, venceu na jornada inaugural da I Liga, entra em campo apenas no domingo, dia em que visita o Famalicão, com jogo a ter início marcado para as 18:00.