Benfica recebe Arouca, Sporting joga com o Braga

O Benfica joga este sábado à tarde com o Arouca no estádio da Luz, mas o encontro de maior cartaz da segunda jornada do campeonato está marcado para a Pedreira. O Sporting Braga recebe o campeão Sporting às 20:30 da noite.

Depois do duelo para a Supertaça, há duas semanas, Sporting e Sporting de Braga voltam a encontrar-se, agora para o campeonato. Da última vez, os leões saíram vencedores do jogo e do troféu, mas Rúben Amorim espera por mais dificuldades nesta visita a Braga.

No lado do Braga, Carlos Carvalhal atribui o favoritismo ao adversário.

Às 18:00, o Benfica recebe o Arouca, no Estádio da Luz. Jorge Jesus deverá colocar Morato no lugar do lesionado Vertonghen.

Do lado do Arouca, há vontade de surpreender na luz, mas também noção das dificuldades que vão encontrar.

