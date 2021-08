Benfica vence o Arouca na Luz por 2-0

O Benfica venceu este sábado na receção ao Arouca por 2-0, em jogo da segunda jornada da I Liga de futebol, triunfo que permite aos encarnados chegar provisoriamente à liderança da prova.

Numa partida em que a equipa visitante ficou cedo reduzida a 10 unidades, devido à expulsão do guarda-redes Victor Braga, logo aos oito minutos, o Benfica chegou ao intervalo já com o resultado feito, depois dos golos do alemão Luka Waldschmidt, aos 38 minutos, e do ucraniano Roman Yaremchuk, aos 43.

Com este triunfo, o Benfica chega provisoriamente à liderança, com seis pontos, enquanto o Arouca está no fundo da tabela, ainda sem pontuar.

Veja aqui os golos da partida: