Na antevisão do jogo com o Famalicão, o Treinador do Futebol Clube do Porto disse não concordar que o mercado de transferências esteja aberto.

No entanto, Sérgio Conceição diz que o plantel está focado para ir a jogo.

Os famalicenses recebem, no domingo, às 18:00, o FC Porto, vencedor na receção ao Belenenses SAD (2-0) na ronda inaugural, em partida da segunda jornada, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de futebol do Alarve.