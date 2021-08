Médio Ilija Vukotic ruma ao Boavista por empréstimo do Benfica

O médio montenegrino Ilija Vukotic foi emprestado pelo Benfica ao Boavista, num acordo válido por duas temporadas, anunciaram esta terça-feira os 'axadrezados', da I Liga de futebol, que oficializaram o oitavo reforço para 2021/22.

O internacional sub-21 daquele país balcânico, de 22 anos, chegou ao Benfica em 2017/18, oriundo do OFK Grbalj, e impôs-se logo na equipa de juniores, alternando nas duas épocas subsequentes entre as formações secundária e de sub-23 das 'águias'.

Presença constante no Benfica B em 2020/21, com 24 jogos e três golos, Ilija Vukotic já competiu duas vezes na atual edição da II Liga e inaugurou o marcador na goleada caseira ao recém-despromovido Nacional (5-0), da ronda inaugural, em 09 de agosto.

A precisar de progredir num patamar competitivo superior, mas sem espaço no plantel orientado por Jorge Jesus, o centrocampista vai estrear-se na I Liga pelo Boavista, cujo impedimento de inscrição de futebolistas foi levantado na semana passada pela FIFA.

Os 'axadrezados' já tinham contratado os defesas Filipe Ferreira (ex-Tondela) e Rodrigo Abascal (ex-Peñarol), o médio Gaius Makouta (ex-Sporting de Braga B) e os avançados Kenji Gorré (ex-Nacional), Martim Tavares (ex-FC Porto B) e Manuel Namora (ex-Rio Ave), além do empréstimo do guarda-redes Alireza Beiranvand (ex-Antuérpia).

O Boavista, sétimo colocado, com três pontos, venceu em casa na segunda-feira o Paços de Ferreira (3-0) e prepara nova receção ao Santa Clara, 14.º, com um, em 23 de agosto, às 21:15, no Estádio do Bessa, no Porto, no derradeiro jogo da terceira jornada da I Liga.