Arranca a terceira jornada da I Liga. Quem joga contra quem

A receção do Arouca ao Famalicão e do Moreirense ao Sporting de Braga marcam esta sexta-feira o início da terceira jornada, numa altura em que três destas quatro equipas ainda não venceram na I Liga de futebol.

O primeiro jogo opõe a partir das 19:00 ao Arouca ao Famalicão, num momento em que ambos ainda procuram os primeiros pontos no campeonato, depois de perderem os respetivos jogos da primeira e segunda jornada.

O Arouca perdeu fora com o Estoril Praia (2-0) e em casa com o Benfica (2-0), enquanto o Famalicão saiu derrotado na visita ao Paços de Ferreira (2-0) e na segunda jornada defrontou igualmente um 'grande' em casa, o FC Porto, e também perdeu (2-1).

Para os arouquenses existe a agravante no difícil começo de época de terem sido eliminados pelo Rio Ave na Taça da Liga.

Um pouco depois, a partir das 21:15, o Sporting de Braga, ainda longe de uma regularidade que o possa colocar como equipa 'grande', pese as ambições de se intrometer entre Sporting, FC Porto e Benfica, visita o Moreirense.

A equipa de Carlos Carvalhal iniciou o campeonato com um triunfo no Funchal, diante do Marítimo, mas frente ao campeão Sporting perdeu na Supertaça - a que chegou como vencedor da Taça de Portugal - e voltou a perder com os 'leões' na I Liga.

Em Moreira de Cónegos, não se adivinha igualmente missão tranquila para os arsenalistas, quando o Moreirense, comandado por João Henriques, procura a sua primeira vitória, depois uma derrota com o Benfica (2-1) e um empate com o Santa Clara (2-2).

À semelhança de Arouca, também o Moreirense não só ainda não venceu no campeonato, como foi eliminado na Taça da Liga, no caso pelo Penafiel, no desempate por grandes penalidades.

Ainda na ronda, o Benfica visita no sábado o Gil Vicente (18:00), três dias depois de ter vencido o PSV na primeira mão do 'play-off' da Liga dos Campeões (2-1) e antes de visitar Eindhoven na terça-feira.

Também no sábado, o campeão Sporting recebe o Belenenses SAD (20:30), enquanto o FC Porto visita o Marítimo no domingo (18:00).