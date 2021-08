Benfica vence o Gil Vicente com dois golos nos últimos minutos da partida

O Benfica venceu o Gil Vicente em Barcelos por 2-0, numa partida a contar para a terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O primeiro golo da partida só surgiu aos 84 minutos, por intermédio de Lucas Veríssimo. O defesa central brasileiro subiu à área adversária e aproveitou um cruzamento/remate de Pizzi para desviar a bola para o fundo da baliza gilista.

Quatro minutos depois, foi Grimaldo a fazer o gosto ao pé. O lateral, que entrou para o lugar de Gil Dias aos 71 minutos, encheu o pé e de fora da área rematou para o segundo golo da partida.

O Benfica com esta vitória soma 9 pontos e segue no primeiro lugar da classificação à condição. O Gil Vicente desce para o quinto lugar com 6 pontos.