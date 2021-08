Darwin e Rodrigo Pinho nos convocados do Benfica, sem Luca Waldschmidt

O futebolista internacional uruguaio Darwin Nuñez, operado em maio ao joelho direito, é a grande novidade nos convocados do Benfica para a visita deste sábado ao Gil Vicente, numa lista também com o reforço Rodrigo Pinho.

Em contrapartida, Jorge Jesus fez sair das opções, em comparação com o jogo de quarta-feira na 'Champions', o lateral Diogo Gonçalves e o avançado alemão Luca Waldschimdt, cuja saída, para o Wolfsburgo, tem sido avançada pela imprensa.

Na sexta-feira, o treinador do Benfica disse ter a intenção de operar algumas mudanças na equipa, em comparação com o '11' que apresentou na quarta-feira frente ao PSV Eindhoven (2-1), na primeira mão do 'play-off' da Liga dos Campeões.

Em relação a Darwin, o avançado foi sujeito a uma artroscopia ao joelho ainda em maio e esta época ainda não efetuou qualquer jogo, enquanto Rodrigo Pinho, reforço contratado ao Marítimo, regressa depois de se ter lesionado num treino.

O avançado, utilizado alguns minutos na pré-época, lesionou-se no treino em Moscovo, que antecedeu o jogo com o Spartak Moscovo.

De fora das opções da equipa continuam o central belga Jan Vertonghen e o avançado suíço Haris Seferovic, ambos lesionados.

O Benfica procura hoje a sexta vitória consecutiva da época e a terceira na I Liga, em jogo frente a um adversário, o Gil Vicente, que também tem duas vitórias nas duas jornadas já disputadas.

O jogo tem início a partir das 18:00, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.