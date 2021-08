Golo de Ricardo Horta permite triunfo do Sporting de Braga em casa do Moreirense

Um golo de Ricardo Horta nos descontos permitiu esta sexta-feira ao Sporting de Braga vencer em casa do Moreirense 3-2, em jogo da terceira jornada da I Liga de futebol, o qual até esteve a vencer por 2-0.

Os 'arsenalistas' chegaram ao intervalo já a vencer por 2-0, depois dos golos de Fábio Martins, aos 39 minutos, e de Iuri Medeiros, aos 41, mas permitiram a recuperação dos 'cónegos', que chegaram ao empate mercê dos golos de Steven Vitória, aos 80, na conversão de uma grande penalidade, e de Paulinho, aos 83. No entanto, Ricardo Horta, regressado de lesão, assegurou o triunfo bracarense, aos 90+5.

Com esta vitória, o Sporting de Braga junta-se ao grupo dos primeiros, sendo quinto colocado, com seis pontos, enquanto o Moreirense é 15.º, com um ponto.