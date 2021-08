Santa Clara e Paços de Ferreira fecham terceira jornada do campeonato

Paços de Ferreira e Santa Clara fecham hoje a terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, ao defrontarem o Estoril Praia e o Boavista, respetivamente.

Quatro dias depois da vitória sobre o Tottenham, na primeira mão do play-off da Liga Conferência Europa, os pacenses tentam a segunda vitória na I Liga, na receção ao Estoril Praia, que, em caso de triunfo, passa a somar sete pontos e iguala o FC Porto na terceira posição.

No último encontro da ronda, o Santa Clara, que na quinta-feira venceu o Partizan, ainda procura a primeira vitória no campeonato e visita o Boavista, que venceu na última ronda.

O campeão Sporting e o Benfica lideram a I Liga, com nove pontos, fruto de três vitórias em outros tantos encontros, somando mais dois pontos do que o FC Porto, que empatou no domingo em casa do Marítimo (1-1).