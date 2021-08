Depois do empate com o Marítimo, “dragões” querem regressar às vitórias

Depois do empate com o Marítimo, o FC Porto quer regressar às vitórias. Na receção ao Arouca, este sábado, Sérgio Conceição espera que os jogadores continuem a dar boa resposta, mas com melhor eficácia ofensiva.

O jogo FC Porto-Arouca vai realizar-se este sábado às 18:00 no Estádio do Dragão.

Veja também: