Sérgio Conceição diz que vitória frente ao Arouca foi justa

O treinador do Arouca diz que o primeiro golo fez ruir a estratégia da equipa. No fim do jogo, Sérgio Conceição justificou as ausências de Corona e de Sérgio Oliveira numa vitória que considera justa.

O FC Porto venceu este sábado o Arouca por 3-0, no Estádio do Dragão, em partida a contar para a 4.ª jornada da I Liga de futebol, e juntou-se ao Estoril Praia na liderança da competição.

Depois do empate 1-1 no terreno do Marítimo, o colombiano Uribe, aos 24 minutos, o iraniano Taremi, aos 34, e o espanhol Marcano, aos 63, marcaram os golos dos 'dragões'.