Benfica vence Tondela na Luz

O Benfica venceu este domingo o Tondela por 2-1, no Estádio da Luz, em partida a contar para a 4.ª jornada da I Liga de futebol, isolando-se na liderança.

Os 'encarnados' chegaram à vantagem aos 88 minutos, pelo brasileiro Gilberto, depois de Rafa ter empatado o encontro, aos 71, e de Salvador Agra ter dado vantagem aos tondelenses, ainda na primeira parte, aos 22.

Com o quarto triunfo seguido na prova, o Benfica soma 12 pontos, mais dois do que Sporting, FC Porto e Estoril Praia, na jornada anterior ao embate entre 'leões' e 'dragões', enquanto o Tondela permanece no 12.º lugar, com os mesmos três pontos de Paços de Ferreira e Arouca.



Veja as fotografias da partida: