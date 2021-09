FC Porto desloca-se a Alvalade com algumas condicionantes

O Sporting-Porto é o jogo grande da próxima jornada do campeonato. Empatados com 10 pontos e com dois de atraso para o Benfica, nenhum dos clubes quer ficar para trás.

As maiores preocupações estão relacionadas com o planeamento do jogo. Sporting e FC Porto tiveram jogadores ao serviço das seleções e alguns deles ainda não chegaram. A situação é mais problemática na equipa de Sérgio Conceição porque o jogo da Colômbia, na madrugada desta sexta-feira, faz com que Uribe e Luis Díaz só cheguem a Portugal cerca de 24 horas antes do jogo.

Sérgio Conceição continua sem Marchesín, que está a fazer tratamento, e Grujic que ainda não está a 100%.

No Sporting, Rúben Amorim tem três jogadores limitados e em tratamento: Gonçalo Inácio, Tiago Tomás e Pedro Gonçalves ainda não se juntaram ao resto da equipa. Sebastian Coates já treinou, mas condicionado. João Palhinha voltou da seleção sem problemas e já está integrado.

Sporting e Porto ainda não perderam nenhum jogo esta época e vão jogar em Alvalade este sábado. O árbitro nomeado é Nuno Almeida.