Sporting-FC Porto: o primeiro clássico com muitas baixas no horizonte

Sporting e FC Porto disputam no sábado o primeiro 'clássico' da temporada na I Liga de futebol, num encontro da quinta jornada que poderá ter várias baixas de peso nos dois emblemas, sobretudo devido à pausa das seleções.

No Estádio José Alvalade, 'leões' e 'dragões' vão protagonizar o primeiro jogo 'grande' da época, mas a preparação esteve longe de ser a ideal, com Sérgio Conceição a ser, dos dois treinadores, o mais prejudicado pelos encontros de apuramento para o Mundial2022.

A três dias do duelo, o técnico portista ainda tinha 10 jogadores ausentes na sessão de treino, grande parte deles habituais titulares, como Pepe, Otávio, Diogo Costa, Luis Díaz, Uribe, Taremi, Corona e Mbemba. Além da longa ausência, alguns desses jogadores regressam ao Dragão com três jogos nas 'pernas' em pouco mais de uma semana.

Por seu lado, Rúben Amorim não 'sofreu' tanto com a chamada das seleções (apenas Ugarte, normalmente suplente, no Uruguai), mas tem três figuras importantes em dúvida, com o goleador Pedro Gonçalves, o capitão Sebastián Coates e Gonçalo Inácio todos com problemas físicos e sem estarem em condições de treinar.

Este será também o primeiro encontro do Sporting sem Nuno Mendes, que se transferiu no último dia do mercado para o Paris Saint-Germain, enquanto os 'leões' receberam, além dos milhões, o internacional espanhol Sarabia, que se poderá estrear.

Sporting parece ter alguma vantagem perante o FC Porto

Por ter o estatuto de campeão nacional e por estar a atuar na sua casa, desta vez com público, o Sporting parece ter alguma vantagem perante o FC Porto, embora os 'dragões' ainda não tenham perdido com Rúben Amorim, em jogos do campeonato, desde que o técnico chegou a Alvalade.

Na última temporada, o FC Porto foi uma das duas equipas (a outra foi o Famalicão) que o Sporting não conseguiu bater nos dois jogos na I Liga, no caminho para o seu primeiro título nacionais em duas décadas.

Em Alvalade, os dois emblemas empataram a dois golos e nova igualdade, mas a zero, sucedeu no Dragão.

Em 2019/20, com Rúben Amorim acabado de chegar ao comando dos 'leões', a equipa de Sérgio Conceição bateu os 'leões', por 2-0, no Dragão, num jogo que valeu o título aos 'azuis e brancos'.

Desde que o agora técnico campeão nacional tomou conta da equipa principal, o único triunfo do Sporting aconteceu nas meias-finais da Taça da Liga da última época, por 2-1, em Leiria, com 'bis' de Jovane Cabral nos minutos finais. Os 'leões' acabariam por conquistar o troféu.

Nesta fase precoce da época, com quarto jornadas disputadas, Sporting e FC Porto repartem o segundo lugar, juntamente com o surpreendente Estoril-Praia, todos com 10 pontos, a dois do líder Benfica.

O encontro está agendado para as 20:30, com arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.