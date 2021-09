Sporting - FC Porto: Luis Díaz e Uribe regressam 24 horas antes do clássico

Sérgio Conceição disse esta sexta-feira que não faz sentido jogar um clássico nas atuais condições. A pausa das seleções fez com que vários jogadores estivessem fora, o que prejudicou a preparação do jogo de amanhã frente ao Sporting.

A qualificação para o mundial do Qatar fez com que o FC Porto ficasse sem 14 jogadores que estiveram ao serviço das respetivas seleções. Luis Diaz e Matheus Uribe só se juntam à equipa esta sexta-feira.

O técnico portista falou do fecho do mercado e garantiu que está satisfeito com o plantel que tem à disposição.