Boavista sobe ao quinto lugar ao impor primeiro empate fora ao Portimonense

O Boavista resgatou este domingo ao Portimonense os primeiros pontos como visitante na I Liga portuguesa de futebol, ao empatar 1-1, com um golo do croata Petar Musa, aos 90+2 minutos, em jogo da quinta jornada.

Os 'axadrezados' empataram pela primeira vez no Bessa na edição 2021/22 da I Liga, depois de duas vitórias, graças ao golo de Petar Musa, já no período de descontos, depois de o brasileiro Carlinhos ter dado vantagem aos algarvios, aos 45.

O Boavista, que somou o segundo jogo sem vencer, ocupa o quinto lugar, com os mesmos oito pontos do Sporting de Braga, enquanto o Portimonense, que somava por vitórias os jogos disputados fora do Algarve, segue no sétimo posto, com os mesmos sete pontos de Gil Vicente e Paços de Ferreira.