Rochinha agradece "apoio" após choque que o levou ao hospital

O avançado Rochinha, do Vitória de Guimarães, agradeceu esta segunda-feira o "apoio" dos vários intervenientes do futebol por causa de um choque de cabeça no jogo da I Liga com o Belenenses SAD, que o levou ao hospital.

"Obrigado a todos pelo apoio e preocupação. Ontem [domingo] depois de dar entrada no hospital e fazer os exames complementares de diagnóstico concluíram que estava bem e pronto a voltar a casa. Estou tranquilo e a recuperar. Obrigado por tudo", afirmou, numa publicação na sua conta oficial da rede social Instagram.

MANUEL FERNANDO ARAUJO

O jogo, que terminou 0-0, com os vimaranenses reduzidos a nove jogadores, esteve interrompido durante aproximadamente 10 minutos, para prestar assistência ao extremo vitoriano.

Leia mais: