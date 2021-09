Famalicão empata com o Marítimo

O Famalicão manteve-se este sábado sem vitórias na I Liga portuguesa de futebol, ao empatar a zero na receção ao Marítimo, no segundo encontro da sexta jornada da prova.

A formação comandada por Ivo Vieira ainda beneficiou de uma grande penalidade, aos 59 minutos, mas o 'capitão' Ivo Rodrigues permitiu a defesa ao guarda-redes brasileiro Paulo Victor.

RUI MANUEL FARINHA

Com este resultado, o Marítimo mantém o 11.º lugar, com seis pontos, enquanto o Famalicão, que somou o terceiro empate consecutivo, depois de três derrotas a abrir, continua em 17.º e penúltimo, com apenas três.